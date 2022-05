Mindelo arranca com a 3ª edição de Extensão do CineEco, festival internacional de cinema ambiental da Serra da Estrela de Portugal

25/05/2022 14:28 - Modificado em 25/05/2022 14:38



O certame que terá uma duração de 3 semanas contempla exibição de filmes, apresentação de projetos ligados ao ambiente e ainda concertos musicais intimistas.

O festival internacional de cinema ambiental da Serra da Estrela de Portugal, CineEco, chegou a Cabo Verde em 2018 graças a uma parceria entre a galeria Zero Point Art e o CineClube da ilha dos Açores.

Um festival que, conforme António Neves da organização, oferece ao público um cinema alternativo em relação ao mercado tradicional.

“É um festival com filmes de cariz ambiental que apela um pouco à questão da sustentabilidade, ecológica e o acolher do festival na Eco com a projeção de filmes em São Vicente”, adiantou Neves que indicou que este evento tem por objetivo sobretudo ajudar na sensibilização principalmente na questão de proteção e conservação ambiental.

Na 3ª edição do CineEco serão exibidos 14 filmes, todos premiados ou referenciados e internacionalmente reconhecidos. Serão ainda apresentados projetos ligados ao ambiente e concertos musicais.

“Guilherme Mascarenhas vai apresentar um livro que é no fundo o levantamento das espécies da Baía de Coral da Laginha”, acrescentou este responsável, avançando ainda que haverá ainda exposição de trabalhos feitos com material recuperado ou reciclado.

O festival internacional de cinema ambiental da Serra da Estrela de Portugal, CineEco, inicia esta quarta-feira às 20h30 na galeria Zero Point Art em Mindelo. As exibições acontecem todas às quartas e quintas-feiras durante as próximas 3 semanas.

Os concertos de música intimista, apresentação de livros sobre ambiente e exposição de artesanato utilitário ecológico acontecem às sextas-feiras.