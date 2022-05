Tubarões Azuis divulga lista de jogadores para as duas jornadas da qualificação da CAN e do amigável com Equador

25/05/2022 13:21 - Modificado em 25/05/2022 13:21

A seleção nacional sénior masculino de futebol, para o embate com o Burkina Faso, divulgou a lista de 25 jogadores convocados para estes jogos dos Tubarões Azuis, referentes a fase de qualificação da Taça de África das Nações Africanas (CAN), onde a fase final será no verão de 2023, na Costa do Marfim.

O primeiro no dia 03 de Junho, que tem casa emprestada no Marrocos, e o segundo jogo será no dia 07, na mesma cidade e no mesmo recinto, o Estádio de Marrakech.

No dia 11, os Tubarões Azuis, tem um jogo amistoso em Miami (EUA) frente ao Equador, que será no Drive Pink Stadium, o estádio do Inter Miami, às 19h30 de Miami (14h30 em CV).

O estágio começa no dia 27 de Junho com a chegada do staff e dos primeiros jogadores, em Marraquexe

O selecionador Bubista e a sua equipa técnica convocaram 25 jogadores.

Convocados

GR Marcio da Rosa – Montalegre (Portugal)

GR Sixten Mohlin – Orgryte (Suécia)

GR Elber Delgado – Interclube (Angola)

Def Ianique Tavares ‘Stopira’ – MOL Fehervar (Hungria)

Def Edilson Borges ‘Diney’ – FAR Rabat (Marrocos)

Def Steve Furtado – Beroe (Bulgária)

Def João Paulo Fernandes – Feirense (Portugal)

Def Roberto Lopes – Shamrock Rovers (Irlanda)

Def Dylan Tavares – Neuchâtel Xamax (Suíça)

Def Steven Pereira – Maritzburg United (África do Sul)

Def Logan Costa – Toulouse (França)

Def João Correia – Chaves (Portugal)

M Kenny Rocha – Oostende (Bélgica)

M Ericson Lima ‘Nenass’ – Aalesund (Noruega)

M Deroy Duarte – Fortuna Sittard (Países Baixos)

M Kevin Pina – Chaves (Portugal)

M Jamiro Monteiro – (Estados Unidos)

Av Ryan Mendes – Al Nasr (Emirados Árabes Unidos)

Av Garry Rodrigues – Olympiacos (Grécia)

Av Tiago Correia ‘Bebé’ – Rayo Vallecano (Espanha)

Av Jovane Cabral – Lazio (Itália)

Av Lisandro Semedo – Fortuna Sittard (Países Baixos)

Av Luís Lopes ‘Duk’ – Benfica (Portugal)

Av Zé Luís – Al Taawon (Arabia Saudita)

Av Júlio Tavares – Al Faisaly (Arabia Saudita)

Para os jogos da primeira e segunda jornada da fase de qualificação da Taça de África das Nações Africanas (CAN), a Confederação Africana de Futebol (CAF) fez as nomeações das equipas de arbitragem para os jogos da primeira e segunda jornada.

No dia 03 de Junho, no Estádio Marrakech – Marrocos, as 18h00 (horário CV), a seleção nacional defronta o Burkina Faso.

Equipa de arbitragem:

Arbitro Principal – Daniel Nii Ayi Laryea (Gana)

Primeiro Assistente – Kwasi Acheampong Brobbey (Gana)

Segundo Assistente – Paul Kdzo Atimaka (Gana)

Quarto Árbitro – Adaari Addul Latif (Gana)

Comissário – Sanusi Mohammed (Nigéria)

Oficial médico: Por confirmar

Na segunda Jornada, 07 de Junho, Estádio Marrakech – Marrocos, 16h00 (horário CV)

Cabo Verde VS Togo

Equipa de arbitragem: