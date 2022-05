A partir de Outubro vai ser proibido fumar nos restaurantes, edifícios públicos e locais de trabalho

25/05/2022 01:55 - Modificado em 25/05/2022 01:55

A publicidade ao tabaco vai ser proibida em Cabo Verde com a entrada em vigor da nova legislação, em Outubro, que define como regra a proibição de fumar nos restaurantes, edifícios públicos e locais de trabalho e prevê contraordenações a empresas que podem chegar aos dois milhões de escudos.

A nova lei também obriga, ainda, a que cada embalagem de produtos de tabaco passe a “apresentar advertências sanitárias, bem como imagens que demonstram os malefícios do consumo dos produtos do tabaco à saúde”, proibindo mensagens favoráveis.

Fica ainda prevista a criação consultas de apoio aos fumadores que pretendam deixar de fumar em todos os centros e unidades de saúde.

De acordo com a lei 8/X/2022, aprovada no parlamento em Março, promulgada este mês pelo Presidente da República e publicada em Boletim Oficial, para entrar em vigor dentro de 160 dias, no dia 23 de Outubro, estipula que “são proibidas todas as formas de publicidade e promoção direta ou indireta, oculta, dissimulada e subliminar das empresas tabaqueiras e das suas marcas”, o mesmo sendo aplicado a todo o tipo de patrocínio ou campanhas de informação.

Com a entrada em vigor da nova lei, passará a ser totalmente proibido fumar no país, incluindo o uso de dispositivos eletrónicos, nos locais onde estejam instalados órgãos de soberania, serviços e organismos da administração pública e empresas do Estado, nos hospitais, edifícios destinados a menores de 18 anos e instalações desportivas, entre outros.

A proibição de fumar abrange igualmente os parques naturais, bem como a menos de três metros de distância dos espaços públicos e privados fechados. Aplica-se também a restaurantes, bares, discotecas, cinemas, teatros ou museus, entre outros, mas com possibilidade de criação, nestes casos, de “espaços reservados a fumadores, devidamente assinalados”.

O mesmo documento estabelece “o princípio da proibição de fumar em locais fechados e semifechados, alargando, significativamente, as proibições em vigor”.