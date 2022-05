Luxair à espera de reforçar frota de aviões para investir em Cabo Verde

25/05/2022 01:50 - Modificado em 25/05/2022 01:50

O Governo cabo-verdiano refere numa nota publicada no seu site que a Luxair tem os “olhos postos nas ilhas de São Vicente, Sal, Boavista e Santiago”. No entanto, devido à falta de aviões suficientes, a Luxair deverá apostar mais em Cabo Verde só depois de aumentar a sua frota de aviões.

Recentemente, a companhia aérea luxemburguesa chegou mesmo a alugar um aparelho da German Airways para libertar os Boeing 737 para rotas mais longas, com destinos de férias populares.

Esta é uma das garantias que terão sido transmitidas ao ministro do Turismo e dos Transportes de Cabo Verde, Carlos Jorge Santos, durante um encontro de trabalho, esta quarta-feira, com a direção da Luxair, no Grão-Ducado.

Para a companhia aérea, Cabo Verde foi o destino que sofreu menos impactos com a pandemia, tendo mesmo registado um crescimento de 135% em 2019-2020 e de 53% em 2021-2022.

A Luxair terá garantido também a sua presença no Fórum de Investimento, na ilha do Sal, no próximo mês de j Junho, e uma viagem ao arquipélago, em Novembro, com operadores turísticos e agências de viagens.

Além do reforço das ligações do país com o estrangeiro, o Governo cabo-verdiano anunciou que o ministro esteve reunido na terça-feira com a Cargolux, com o objetivo de desenvolver o centro de transporte aéreo da ilha do Sal.