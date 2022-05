Ministério da Saúde avança com campanha de desparasitação das crianças do pré-escolar e do ensino básico

25/05/2022 01:49 - Modificado em 25/05/2022 01:49

O Ministério da Saúde vai avançar com uma campanha de desparasitação das crianças do pré-escolar e do ensino básico, de 30 de Maio a 03 de Junho de 2022, com o objetivo de reduzir a carga da infeção pelos parasitas intestinais fazendo com que as crianças cresçam mais saudáveis.

A campanha é feita em parceria com o Ministério da Educação, FICASE, UNICEF e OMS e tem como foco às crianças do pré-escolar (1 a 5 anos) e do ensino básico obrigatório (6 a 12 anos), com o objetivo de reduzir a carga da infeção pelos parasitas intestinais fazendo com que as crianças cresçam mais saudáveis.

De acordo com informações do MS, a equipa dos profissionais de saúde em cada Delegacia de Saúde irá se deslocar às escolas do ensino básico e aos jardins-de-infância para fazer a distribuição dos comprimidos às crianças contando com o apoio dos professores e monitores.

As campanhas de desparasitação começaram deste 2007 e são feitas anualmente, abrangendo crianças dos jardins-de-infância e alunos do ensino básico obrigatório de 1 a 12 anos de idade.

Os helmintos são parasitas que podem ser transmitidos através da ingestão de ovos presentes em alimentos ou água contaminada, através de mãos sujas, ou ainda através de penetração das larvas na pele das pessoas.

As crianças que têm a doença helmíntica podem apresentar alguns sintomas tais como, dor abdominal, diarreia, perda de apetite, desnutrição, atraso de crescimento, anemia, etc.

De acordo com os dados do inquérito sobre a prevalência dos parasitas intestinais realizado em 2012, realizado nas escolas tendo como público-alvo, criança com idade compreendida entre os seis a doze anos, revelou uma prevalência de helmintos de 21% em Cabo Verde.

Refira-se que em todo o mundo há cerca de um bilhão e meio de pessoas infetadas com helmintos transmitidos pelo solo e metade delas são crianças. As doenças helmínticas podem ser prevenidas e combatidas através de algumas medidas de saúde pública comprovadas, de baixo custo e efetivas, destacando-se o saneamento básico, a higiene do meio, a educação para a saúde e as medidas antiparasitárias.

Segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde, nas populações onde crianças em idade escolares apresentam parasitas intestinais, para além de outras estratégias de intervenção, deve-se também fazer a desparasitação de modo a diminuir a gravidade e a mortalidade por certas doenças como a diarreia.

