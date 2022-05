CVTelecom vai disponibilizar bolsas de estudo anualmente destinados a universitários em condições socioeconómicas desfavorecidas

24/05/2022 15:51 - Modificado em 24/05/2022 16:34

Um milhão e oitocentos mil escudos é o valor que a CVTelecom deve disponibilizar, anualmente, à FICASE para o financiamento de dez bolsas de estudo destinadas a universitários em condições socioeconómicas desfavorecidas.

As duas instituições rubricaram esta terça-feira, 24, um protocolo para o feito, cujo ato vai ser presidido pela Secretária de Estado do Ensino Superior, Eurídice Monteiro, para quem os estudantes têm que comprovar não só as condições económicas, mas também o mérito académico.

Jovens com menos de 25 anos de idade e provenientes de famílias economicamente desprotegidas vão poder concorrer às referidas bolsas de estudo, que segundo a governante o concurso deve seguir todos os procedimentos de atribuição de bolsas de estudo no País, nomeadamente o mérito escolar, a condição socioeconómica e também o equilíbrio regional.

“Beneficiar da bolsa de jovem estudante universitário da CVTelecom é uma oportunidade de distinção e de alargamento social”, sublinhou.

Fomentar a inclusão social através da academia é o intento do Ministério do Ensino Superior segundo Eurídice Monteiro que adianta que outro objetivo que tencionam alcançar é a competitividade académica.

Por isso, destaca, é preciso ter jovens ambiciosos que almejam alcançar um determinado patamar de excelência e que estejam disponíveis a entrarem nessas dinâmicas de competições científica e académica.

Eurídice Monteiro avançou ainda que já há instituições privadas e públicas que estão a manifestar disponibilidade.

A governante apela à cooperação de outras empresas públicas e privadas para atribuição de mais bolsas de estudo, quinze mil escudos é o valor máximo da bolsa, sendo doze para o pagamento de propina e o restante para as despesas com o transporte.

RCV