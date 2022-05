Cabo Verde tem com aumento da prevalência do VIH-Sida entre as mulheres

23/05/2022 23:57 - Modificado em 23/05/2022 23:57

O presidente da VerdeFam diz-se preocupado com o aumento da prevalência do VIH-Sida entre as mulheres, isto apesar da redução a nível do país.

“Nós temos que perguntar o que aconteceu. Antes da prevalência do VIH era superior entre os homens. Agora reduziu-se em Cabo Verde, mas a prevalência do VIH entre as mulheres aumentou. Portanto isto interpela qualquer Governo como interpela a nós enquanto ONG”, disse, precisamente que atualmente a prevalência do HIV é de 0.6 a nível nacional, sendo 0.7 para as mulheres e 0.4 para os homens.

Dados foram avançados durante uma conferência de imprensa para anunciar a visita a Cabo Verde de uma delegação da Federação Internacional do Planeamento Familiar (IPPF).

De 24 a 28 de Maio uma delegação da delegação da Federação Internacional do Planeamento Familiar (IPPF) integrada pela Presidente, Kate Gilmore, e pela diretora regional, Marie-Eveline Petrus-Barry, vai estar em Cabo Verde para uma visita de quatros dias para dialogar com a Governo a questão do reforço das políticas de promoção de saúde sexual e reprodutiva e do reforço das capacidades de advocacia da VerdeFam.

Criada há 70 anos, a IPPF é integrada por 120 membros autónomos e tem presença em 146 países do mundo. Foi fundada em 1952 em Bombaim, na Índia, por ocasião da III Conferência Internacional de Planeamento Familiar.

A organização de que a Associação Cabo-verdiana para a Protecção da Família (Verdefam) é membro há 27 anos, já injectou cerca de 400 mil contos na saúde sexual e reprodutiva em Cabo Verde, conforme dados apresentados pelo presidente da Verdefam, Francisco Tavares.

Conforme o dirigente cabo-verdiano, a IPPF, através da Verdefam apoiou o Estado de Cabo Verde na defesa dos direitos e na realização da política de saúde reprodutiva e assim contribuiu para os avanços do país no domínio da saúde sexual e reprodutiva.