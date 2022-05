São Vicente: ALAIM quer proporcionar seis dias diferentes à criançada com o arranque da 7ª edição do Motim

23/05/2022 23:51 - Modificado em 24/05/2022 00:15



No âmbito do dia Mundial da Criança que se comemora 1 de Junho, a Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo, ALAIM, e o grupo teatral “Trupe Pará Moss” apresentam a 7ª Edição do Motim, mostra de Teatro Infantil do Mindelo, que terá lugar de 1 a 6 de Junho nas cidades do Mindelo, Praia e Porto Novo. Com espetáculos nacionais e internacionais, entre outras atividades.



A coordenadora do espaço, Janaína Alves, em declarações ao Notícias do Norte, avançou que tem havido uma certa empolgação para os seis dias de atividades com crianças e que toda a equipa tem trabalhado muito, através de parcerias, nesses dias para proporcionar bons momentos às crianças.



“O nosso grande objetivo é chegar ao máximo de ilhas possíveis. Aqui no Mindelo vão ser 6 dias de evento e uma parte da programação é dedicada às escolas com parceria da Delegação da Educação em São Vicente”, explicou a coordenadora.



Este ano, conforme Janaína Alves, uma das novidades será o lançamento de uma curta-metragem dublado por atores mirins cabo-verdianos e vai ser lançado nas plataformas digitais brevemente.



Este projeto, indica, foi financiado pela União Europeia no ano passado e vai ser lançado em primeira mão na programação do Motim.



As atividades da programação do ALAIM incluem grupos de teatro de São Vicente, da ilha do Sal, e mais dois de Portugal, um da cidade de Elvas e outro da cidade de Viana do Castelo.



Para além de teatro, haverá ainda animação com palhaço, pintura facial, modelagem com balão, contação de histórias.



A responsável acrescentou ainda que está previsto o lançamento de um livro que vai ser também “construído” pelas crianças. Atividade essa que é da responsabilidade do “Umcoletivo” de Elvas, Portugal com a realização de uma oficina.



“O objetivo central é fazer com que as crianças tenham um dia diferente, ou seja, vão poder sair do ambiente escolar para assistirem teatro, descontraindo-se e divertindo-se”, completou Janaína Alves.



AC – Estagiária