Ministro dos Negócios estrangeiros português em visita oficial a Cabo Verde

23/05/2022 16:01 - Modificado em 23/05/2022 16:01



O ministro português dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, inicia hoje uma visita oficial a Cabo Verde. Uma visita que visa dar continuidade aos compromissos firmados em março passado na VI Cimeira Bilateral que decorreu na cidade da Praia sob o lema “Parceiros estratégicos na recuperação pós-pandémica”.

João Gomes Cravinho começa a sua visita pela ilha de São Vicente com uma reunião de trabalho com o seu homólogo cabo-verdiano Rui Figueiredo Soares. O chefe da diplomacia portuguesa irá logo de seguida inteirar-se do funcionamento do Centro de Hemodiálise do Hospital Batista de Sousa, financiado por Portugal.

Depois de uma deslocação à ilha de Santo Antão, o ministro português dos Negócios Estrangeiros viaja para a cidade da Praia onde terá encontros de cortesia com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro e com o Presidente da Assembleia Nacional.

De acordo com uma nota de imprensa, a cooperação entre Portugal e Cabo Verde é “dinâmica, diversa e sustentada”, abarcando projetos em áreas como educação, língua, cultura, saúde, ambiente, agricultura e economia.

Com esta visita, Portugal quer retomar os compromissos firmados em março deste ano na VI Cimeira Bilateral e que ficou marcada pela assinatura de um novo programa estratégico de cooperação 2022/2026 no valor de 95 milhões de euros.

Na ocasião, os dois países rubricaram cinco instrumentos jurídicos bilaterais em linha com os objetivos de desenvolvimento sustentável de Cabo Verde e da Agenda 2030.

Em nota enviada à imprensa, o gabinete do ministro João Cravinho sublinha que a celebração do Dia de África em Cabo Verde e a visita de três das 10 ilhas do país é um sinal claro de excelência e de abrangência das relações tanto no plano institucional como entre povos nas quais Portugal e Cabo Verde estão aprofundados em aprofundar.

AC