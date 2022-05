Parlamento: “Comunicação social, democracia e desenvolvimento” é o próximo debate com primeiro-ministro esta semana

23/05/2022 15:16 - Modificado em 23/05/2022 15:16

O debate com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, sobre “Comunicação social, democracia e desenvolvimento”, marca a segunda sessão plenária de Maio, que arranca esta quarta-feira, 25, na Assembleia Nacional.



De acordo com a agenda parlamentar, o tema para o debate foi proposto pelo governo.Além do debate com o chefe do Governo, os deputados deverão apreciar a proposta de lei que estabelece as normas de qualidade e segurança em relação à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento e distribuição de órgãos, tecidos e células de origem humana.



Igualmente, deverão discutir e aprovar a proposta de resolução que aprova, para adesão, a Convenção sobre a cobrança internacional de alimentos em benefício dos filhos e de outros membros da família.