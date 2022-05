Universidade do Mindelo realiza II Simpósio de Economia e Gestão da Lusofonia (c/áudio)

A Universidade do Mindelo realiza a partir de terça-feira, 24, o II Simpósio de Economia e Gestão da Lusofonia com a participação de investigadores, docentes e entidades privadas e governamentais de Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Angola.

Esta informação foi avançada, hoje, em conferência de imprensa, pelo membro do conselho científico da Uni-Mindelo, Eliane Graça, que explicou que o evento vai decorrer no auditório Onésimo Silveira da universidade até 26 de Maio de forma presencial e virtual.

O simpósio é da responsabilidade de 13 instituições co-organizadoras, sendo duas cabo-verdianas, a Universidade do Mindelo e a Universidade de Santiago, oito moçambicanas, duas portuguesas e uma angolana. Mas, de acordo com a docente, pretendem ter mais colaboradores dos países lusófonos no futuro.

“O nosso principal objectivo é reunir investigadores de países lusófonos que irão apresentar e discutir os seus trabalhos de investigação”, avançou Eliane Graça para quem serão “elegíveis todas as pessoas que reúnam o título de licenciado, mestre e doutor nas áreas económica, de gestão, finanças, contabilidade, ambiente, sustentabilidade ou áreas afins”.

A ideia, explicou, é reflectir sobre os problemas económicos e propostas de solução, porque, salientou, “a economia e gestão são temas bastante actuais e estão na ordem do dia em todo mundo”.

Segundo Eliane Graça foram submetidos 53 artigos, dos quais 44 foram aprovados e nove recusados não por não terem qualidade, mas por não se enquadrarem no simpósio.

Além de índole académica, para a integrante do conselho científico, o evento também pretende reflectir as realidades económicas dos países promotores do evento.

A encerrar o evento serão assinados protocolos de cooperação entre as partes envolvidas na realização do simpósio visando a internacionalização das universidades nele representadas e o estreitamento dos laços de parceria, amizade e inter-ajuda entre as mesmas.