Futebol: Segunda jornada do Campeonato Nacional com 11 golos

22/05/2022 23:01 - Modificado em 22/05/2022 23:02

O Varandinha recebeu hoje, no Estádio Municipal do Tarrafal (Santiago), o Rosariense de Santo Antão Norte e averbou a segunda derrota (0-1) consecutiva, em jogo da segunda jornada do Grupo A do Campeonato Nacional de Futebol.

Com o Estádio Municipal do Tarrafal “completamente cheio”, Rosariense só conseguiu marcar o golo que lhe valeu os três pontos aos 24 minutos da segunda parte, por intermédio de Nuno, que soma dois golos na competição.

O Rosariense lidera o Grupo A com seis pontos, seguido de Sporting da Praia e Ultramarina de São Nicolau, com três pontos cada, e Varandinha, que continua sem pontuar.

O Sporting da Praia venceu a Ultramarina por 4-2, e consegue a sua primeira vitória no campeonato nacional de futebol, num jogo recheado de golos.

E no jogo do grupo C, a equipa de Barreirense foi derrotada no seu reduto pelo Botafogo (Fogo) por 1-0, em jogo da segunda jornada do campeonato nacional, disputado no Estádio Municipal Dau d´Segunda, na cidade de Porto Inglês, ilha do Maio. O golo da vitória do Botafogo foi apontado por Tutuxo, aos 70 minutos.

Com este resultado e a vitória do Mindelense ante a Académica do Mindelo, no outro jogo do grupo, as quatro equipas deste Grupo C de qualificação passam a somar os mesmos três pontos, em dois jogos.

Na próxima jornada, a terceira, o Barreirense volta a jogar em casa, desta vez com a Académica do Mindelo, enquanto o Botafogo desloca-se a São Vicente para defrontar o Mindelense.

A equipa do Morabeza empatou hoje (1-1) a Palmeira do Sal, no Estádio Aquiles D´Oliveira, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo B do Campeonato Nacional de Futebol.

A Associação Académica do Porto Novo consentiu um empate sem golos no seu reduto frente à Académica da Boa Vista, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo B do campeonato nacional.

Com o fecho da segunda jornada, Palmeira lidera o Grupo B com quatro pontos, seguida da Académica do Boa Vista e Morabeza da Brava, ambas com dois pontos, e Académica do Porto Novo com um ponto.

De acordo com o regulamento da competição passam para as meias-finais os três primeiros classificados dos três grupos, mais o melhor segundo lugar.

A final está marcada para 09 de Julho e, conforme a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), as regiões desportivas terão que se candidatar para receber a final do campeonato de Cabo Verde desta época 2021/2022.

NN/ Inforpress