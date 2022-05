Gamboa 2022: Comandante regional de Santiago Sul e Maio faz balanço positivo dos 2 dias do festival, apesar de algumas ocorrências

22/05/2022 22:42 - Modificado em 22/05/2022 22:42

O Comando Regional de Santiago Sul e Maio faz para já um balanço positivo dos 2 dias do festival de Gamboa na cidade da Praia. O comandante Roberto Fernandes considerou que houve poucas ocorrências, a maioria delas vieram de pessoas que estavam sob o efeito de álcool. Aconteceram pelo menos uma agressão com arma de fogo e outra com arma branca fora do recinto do festival.

Num primeiro balanço dos dois dias do festival da Gamboa, o comandante Roberto Fernandes acredita que o festival decorreu na “normalidade”, quanto às agressões com arma de fogo e arma branca no exterior do recinto em Chã de Areia, Roberto Fernandes avançou que ambos foram atendidos no hospital Agostinho Neto e tiveram alta.

“O festival decorreu na normalidade, com poucas ocorrências em que a maior parte deles eram de pessoas que estavam sob o efeito de álcool no interior do recinto”, avançou.

Apesar dos ocorridos, Roberto Fernandes disse que o balanço é “positivo”, tendo em conta o número de pessoas presentes no local e nas imediações do festival.

O comandante sublinhou que o trabalho foi feito durante os 2 dias com todo o efetivo do comando regional de Santiago Sul e Maio, com a envolvência de cerca de 500 agentes. “Tivemos apoio dentro do recinto com efetivos da direção central de Investigação Criminal e da Polícia Marítima e fora do recinto com todas as unidades operacionais da Polícia Nacional”, acrescentou.