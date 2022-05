Andralino Semedo classificou-se no quarto lugar no Campeonato Ibero-americano de Alicante’ 2022 em Espanha

O atleta internacional cabo-verdiano Andralino Semedo conquistou este domingo o quarto lugar na meia-maratona no campeonato Ibero-americano de Alicante’2022 (Espanha), batendo o seu próprio recorde, com o tempo de 1:06:39.

A meia-maratona de Alicante teve como vencedor o atleta peruano Luis Ostos que fez o percurso em 1:04:46, relegando o argentino António Jesus Poblete para o segundo posto com a marca de 1:04:47, ao passo que o espanhol Jorge Blanco fechou o pódio com o tempo de 1.05:26

“Para o internacional cabo-verdiano, Andralino Semedo, que participou esta manhã na prova de Meia-maratona em Alicante, foi simplesmente um momento memorável que ficará na história do atletismo nacional”, referiu a Federação cabo-verdiana de Atletismo, na sua comunicação.

A FCA aproveitou para parabenizar Andralino Semedo e a equipa no seu todo e que “da próxima se consiga superar a fasquia atual”.

Com o novo recorde pessoal fixado em 1:06:39, assegurou a fonte, Semedo ainda teve o mérito de quase subir ao pódio, arrecadando na classificação final o quarto lugar.

Cabo Verde é o único País Africano de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) presente nesta edição do campeonato e, segundo a federação nacional da modalidade, o País foi “vivamente elogiado” pela organização e países amigos.

Para além de Andralino Semedo, o país participa neste evento desportivo com mais dois atletas no campeonato africano sênior de judô, que teve o seu início no dia 20, e com o término dia 22, em Alicante, Espanha.

Michaela Rodrigues está a representar o arquipélago nas provas de velocidade dos 100 (sexto classificado na sua série) e 200 metros, ao passo que Adiven Renato Neves Lopes nos 400 e 800 metros.

NN/Inforpress