Início da temporada do Cordas do Sol terá como palco Tchida Arena nos Espargos

22/05/2022 22:34 - Modificado em 22/05/2022 22:35

O Grupo musical Cordas do Sol escolheu a Tchida Arenal, sito Espargos, ilha do Sal para a retomada dos seus concertos. Já no dia 28 do corrente mês o grupo pretende dar o pontapé de saída juntamente com os artistas Ceuzany e Anisio Rodrigues.

Após mais ou menos 8 anos, Cordas do Sol regressa a ilha do Sal para um grande espetáculo desta vez acompanhado dos Artistas Ceuzany e Anísio Rodrigues que vão se juntar num concerto que promete levar ao rubro os salenses, indicou Arlindo Évora, líder do grupo Cordas do Sol em declarações ao Notícias do Norte.

“Vamos recordar grandes clássicos e vamos tocar as músicas que nunca ouviram ao vivo na ilha. A música “Na Montanha” nunca foi lançada no Sal e isso é uma oportunidade chave para ouvir as músicas do último disco do Cordas do Sol”, avançou.

O último single novo “Mri Flipa”, segundo o artista, não foi feita a sua promoção por causa da pandemia, “mas que agora vai ser promovida, para além de um cheirinho de algumas músicas novas que vamos tocar”.

Évora avançou ainda que haverá um dueto de Cordas do Sol e Anísio com um repertório “extremamente agradável” e também com os seus “clássicos que colocam toda a gente ao rubro”.

Para o líder, a expectativa é muito grande e estão “extremamente confiantes” de que vai ser um espetáculo com “adesão total”.

“Sal tem um público pelo qual estamos muito confiantes neles. Desde o início do nosso grupo de arranque sempre tivemos um grande apoio na ilha do Sal”, realçou Arlindo Évora.

No entanto, com o alívio das restrições o grupo tem recebido muitos convites para pequenos eventos, mas, disse, têm optado pela realização de um grande concerto.

Após um longo período de paragem, o grupo musical Cordas do Sol confirma a retoma das suas digressões pelo país. A sua retomada é marcada pela realização de um grande concerto previsto para o próximo dia 28 de maio na ilha do Sal.

AC – Estagiária