Com golo de Ay e Ivan, Mindelense faz reviravolta no resultado e vence Académica do Mindelo por 2-1

21/05/2022 19:56 - Modificado em 21/05/2022 23:20



O Mindelense que vinha de uma derrota no jogo de estreia no nacional de futebol 2021/2022, contra o Barreirense, venceu a Académica do Mindelo por 2-1 no Estádio Adérito Sena, em São Vicente e ficou com os mesmos três pontos que a Micá, em jogo da segunda jornada do grupo C.

A jogar como anfitrião, a Académica do Mindelo, teve uma forte entrada no jogo, e numa jogada de contra ataque pela direita, por Mica os estudantes conseguiram abrir o placar aos 4 minutos do primeiro tempo, Txukin apontou o primeiro da partida e segundo na sua conta pessoal na competição.

Ainda na primeira parte, com maior domínio do jogo, os vice-campeões regionais foram bastante pressionantes, com vários remates à baliza adversária, ao contrário do Mindelense que fez apenas um remate contra a baliza da Micá, num jogo em que trouxe de volta aos relvados do Adérito Sena, o árbitro internacional, o árbitro principal Fabrício Duarte.

Na segunda parte o Mindelense entrou à procura do golo e aos 55 minutos empatou a partida, por intermédio de Ay. O defesa central do Mindelense de cabeça, aproveitou o livre de Metxa para, sozinho nas costas da defensiva da Académica do Mindelo, igualar o marcador. Golo que levou ao delírio dos adeptos do Mindelense, a sua maioria no estádio.

Aos 63 minutos contrariedade para a equipa de equipa de Carlos Machado, o lateral esquerdo, Lela, uma das peças fundamentais do onze da Micá recebe o segundo amarelo e é expulso do jogo. E a jogar com menos um, a equipa Alvi negra, conseguiu manter o resultado até ao 90 minutos.

Contudo, Fabricio Duarte deu mais 5 minutos e aos 90+4, o Mindelense por Ivan Archavin após um erro da defensiva da Académica aproveitou o cruzamento de Michelle e deu cambalhota no marcador, num jogo em que a Académica esteve a jogar com menos um jogador desde do minuto 63.

Com este resultado as duas equipas seguem para a próxima jornada com uma vitória cada.

Botafo e Barreirense do grupo C, fecham este domingo, 22, a segunda jornada do Campeonato Nacional de Futebol de Cabo Verde.

EC