Cabo Verde preocupado com incêndios promete punir infratores

20/05/2022 17:47 - Modificado em 20/05/2022 17:47

O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, mostrou-se esta sexta-feira, preocupado com os recentes incêndios florestais no país e prometeu intensificar a sensibilização em relação às queimadas, bem como punir os infratores.



“Preocupa o ministério, não só, preocupa as pessoas de um modo geral, e está muito mal. Significa que a nossa mensagem precisa de passar mais”, comentou o governante, na cidade da Praia, no âmbito de uma cerimónia para comemorar o Dia Mundial da Biodiversidade, que se assinala domingo, 22 de maio.



Na terça-feira passada, um incêndio florestal deflagrou em Ponta Verde, município de São Filipe, ilha do Fogo, e obrigou ao envio de reforços de bombeiros e militares da cidade da Praia.



No fim de semana, o presidente da Câmara Municipal de São Miguel, Herménio Fernandes, também deu conta de um incêndio nas encostas do perímetro das áreas protegidas de Serra Malagueta, na ilha de Santiago, que ameaçou algumas localidades.



O ministro da Agricultura e Ambiente referiu que o país está a aproximar-se da época das chuvas e as pessoas começam a limpar os campos e a praticar a queima, como forma de limpar restos vegetais, mas notou que essa prática não é necessária.



Por isso, disse que o Ministério e outras autoridades cabo-verdianas vão intensificar, não só a sensibilização da população, mas também a tomada de medidas, porque, no caso do Fogo, os responsáveis que causaram os prejuízos “já foram identificados”.



Cabo Verde tem realizado várias campanhas a desincentivar as queimadas nas roças nas vésperas do início do ano agrícola, mas ainda pode-se ver muitos agricultores e criadores de gado a continuar com essa prática.



Por isso, o ministro entendeu que a luta deve continuar “a todos os níveis”, desde o local, a proteção civil, ambiental e da gestão da agricultura. “Temos que unir esforços e primar por um maior equilíbrio”, apelou Gilberto Silva.



O ministro sublinhou que quando o país gasta recursos para repor a normalidade, com o combate aos incêndios e recuperar as áreas queimadas, vai gastar menos em outras áreas importantes, como a saúde, educação e infraestruturas.

Notícias ao Minuto