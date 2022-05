Ultramaratonista cabo-verdiano Jailson Oliveira a caminho da Itália

20/05/2022 17:46 - Modificado em 20/05/2022 17:47



Jailson Manuel Duarte Oliveira o ultramaratonista cabo-verdiano, nascido em São Vicente parte esta sexta-feira para a Itália onde vai marcar presença nos 100 Kms do Passatore, prova internacional que se realiza de 21 a 22 de maio, naquele país europeu, e, vai participar com o peitoral 61.



Jailson Oliveira avançou ao Sportsmídia que participar nessa Ultramaratona de 100 kms, “é extremamente difícil”, mas o que lhe afeta mais é a parte psicológica, porque um atleta “tem que ter cabeça fria para suportar o grande desgaste que a prova em si exige”.



Oliveira disse, também, que a fase mais difícil é a dos treinos, pois, são muitos quilómetros semanais.



Esse grande ultramaratonista, já participou e venceu a Edição 2019 da Ultramaratona Internacional Boa Vista Ultratrail “150 km non Stop” com o segundo melhor tempo de sempre, 18,13 horas, tendo ficado em primeiro lugar a 5 minutos de bater o recorde da prova.



O recorde dessa prova pertence a um ultramaratonista de nacionalidade espanhola que fez esse percurso no tempo de 18 e 8 minutos.



Neste ano, mais propriamente no mês de março, Jailson Oliveira participou na Itália nos 100 Kms Conero, mas que até aos 60 Kms na prova num grupo de atletas que já tinham percorrido 4 horas e 25 minutos, mas acabou por desistir por causa de uma lesão.



Esse ultra-maratonista mindelense em 2015, viajou para Portugal e começou a fazer “Trail”, que é uma corrida diferente porque não é feita na estrada, mas sim em montanhas e na areia.