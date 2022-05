Cabo Verde participa com 3 atletas no campeonato Ibero-americano de Alicante 2022

Cabo Verde participa com três atletas no campeonato africano sênior de judô, que tem o seu início agendado para este dia 20, sexta-feira, e com o término dia 22, em Alicante, Espanha. O atleta internacional cabo-verdiano, Jordin Andrade, não vai participar devido a uma lesão.



Michaela Rodrigues, Adiven Renato Neves Lopes e o Andralino Furtado, são os três atletas que vão participar neste evento desportivo nas categorias 100m / 200m, 400m / 800m e Meia Maratona.



A primeira a se estrear hoje é Michaela nos preliminares dos 100m e logo mais o Adiven na dupla 400m e 800m preliminares, e por último o Andralino que vai participar da Meia Maratona que foi reservada para o fecho do Campeonato que acontece no domingo, 22 de maio.



Já conforme o Sportsmidia, o atleta internacional cabo-verdiano, Jordin Andrade, não vai marcar presença no Campeonato Ibero-americano de Alicante 2022, devido a lesão contraída no início desta semana durante os treinos de altitude em Barcelona.