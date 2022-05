Gamboa 2022: Tudo pronto para o arranque do certame este ano sob o lema “Gamboa ê di nôs tudu”

Está tudo a postos para o arranque da 28ª edição do festival de música de Gamboa. O certame que acontece hoje e amanhã homenageia este ano os irmãos Zezé e Zeca di Nha Reinalda, dois nomes incontornáveis da música cabo-verdiana sobretudo do funaná.



O Edil Francisco Carvalho garante o envolvimento da CMP e está tudo a postos para o certame. “Depois deste interregno provocado pela pandemia está tudo a postos, os artistas estão cá todos com vontade de atuar, estão contentes e satisfeitos por estarem cá. Nós também estamos muito satisfeitos em podermos oferecer aos munícipes este momento extraordinário que é o regresso do festival de Gamboa.



No primeiro dia, sexta-feira,20, a abertura está prevista para às 21h30 com animação de Dj e atuação de Zeca Nha Reinalda, Meno Pecha, Lo e Sandro, Nunaus, Ga da Lomba, Indira, Ana Paula, Jennifer Dias, Tranka Fulha, Zé Espanhol, Garry e Sos Mucci.



Já no sábado, 21, o festival começa à mesma hora, novamente com a animação de DJ e actuação de Bodon, Boy Game, Gama, Cabo Verde Show, Leo Pereira, Elida Almeida, Tony Fika e Soraia Ramos.



Sob o lema “Festival di Gamboa: Un Festa di nôs tudu” o Evento decorre das 21 e 30 minutos, às 6 da manhã e pretende, de entre outros objetivos, incrementar a agenda cultural da cidade e atrair participantes e turistas permitindo, assim, a movimentação da rede hoteleira e o setor de serviços e vendas.



Este ano, não haverá Gamboa Jovem, mas estarão presentes no terreno tendas de informações sobre covid-19 e outras doenças.



A câmara disponibilizou 40 barracas para venda de comes e bebes, e uma equipa de fiscalização para controlar a entrada de bebidas de má qualidade.



O bilhete, por noite, custa 300 escudos e 500 nas duas noites.



