“A Última Lua de Homem Grande” é a nova obra literária de Mario Lúcio Sousa

19/05/2022 23:59 - Modificado em 19/05/2022 23:59

O mais recente livro de Mário Lúcio Sousa, “A Última Lua de Homem Grande”, vai ser apresentado no Centro Cultural do Mindelo (CCM), no dia 23 de maio, em São Vicente. A apresentação estará a cargo de Brito Semedo e contará com a presença online do autor.

Finalista do Prémio LeYa em 2021, “A Última Lua de Homem Grande” é um romance notável com impacto mundial, que envolve a um tempo líderes de mais de vinte países, homens e mulheres comuns, quantas vezes anónimos, de todo o mundo.

“Com uma vida cheia, mas apenas 49 anos e tanto por fazer, Amílcar Cabral regressa a casa certa noite para encontrar a morte à sua espera. Sem poder fugir aos tiros, cai junto do automóvel e, observando a Lua Cheia, reconstitui, em prodigiosas regressões e bastas reminiscências, todos os passos da sua vida pública e privada para compreender quem o terá assassinado e porquê, desvendando afinal a si mesmo o mistério que permanece até hoje”, referiu uma publicação.

Usando a terceira pessoa num original e inusitado monólogo, aquele a quem os seus chamavam «Homem Grande» revisita a infância, a relação com a mãe, a vida de estudante, os amores, as traições, o sonho da independência para as suas duas pátrias – Guiné e Cabo Verde – e põe a nu o absurdo de uma guerra, os meandros dos interesses internacionais e os desmandos do poder em África.

Mário Lúcio Sousa nasceu no Tarrafal, ilha de Santiago, Cabo Verde, em 1964. Licenciado em Direito pela Universidade de Havana, foi deputado ao Parlamento cabo-verdiano e embaixador cultural do seu país antes de se tornar, em 2011, Ministro da Cultura de Cabo Verde.

Condecorado com a Ordem do Vulcão, ao lado de Cesária Évora, foi o artista mais jovem de sempre a receber tal distinção. É músico e compositor.

Para além de “A Última Lua de Homem Grande”, o autor tem ainda várias outras obras, com o primeiro a ser lançado em 1990.