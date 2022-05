Santo Antão receberá parte do laboratório de bromatologia para controlo de qualidade do grogue – INIDA

O controlo da qualidade do grogue passará, ainda este ano, a ser uma realidade em Santo Antão, onde será instalado “uma parte” do laboratório de bromatologia já existente no Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário (INIDA).

O técnico do INIDA, António Fortes, que falava, quarta-feira, 18, no Porto Novo, no simpósio sobre sistemas alimentares em Santo Antão, avançou que “uma parte” deste laboratório, que permite fazer uma avaliação precisa dos alimentos, vai ser instalada na Ribeira Grande, sem indicar data exata para o efeito.

Ribeira Grande de Santo Antão é, também, um dos concelhos abrangidos pelo “laboratório biofrábrica” para a produção de inimigos naturais de pragas no âmbito do combate à lagarta do cartucho do milho.

Em abril, durante a visita do Presidente da República a Santo Antão, os produtores santantonenses alertaram para “o fabrico desenfreado” da aguardente de açúcar na ilha, pedindo a “magistratura de influência” do chefe de Estado com vista ao maior controlo da qualidade do grogue.

O porta-voz dos agricultores, João Pinto, disse, na altura, que até 2016 houve “alguma melhoria” da qualidade do grogue em Santo Antão, graças à fiscalização, mas “tudo voltou à estaca zero” com o seu “fabrico desenfreado” com recurso à utilização do açúcar.

No entender dos produtores, é preciso que se cumpra a lei que regula a produção do grogue, através do reforço da fiscalização e do controlo da qualidade deste produto, por parte das entidades competentes.

