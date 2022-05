Historiador diz que patrimónios históricos são abandonados de propósito em Cabo Verde para justificar a demolição dos mesmos

19/05/2022 23:42 - Modificado em 20/05/2022 00:04

O historiador Carlos Santos criticou hoje, no Mindelo, o abandono longo de edifícios considerados patrimónios em Cabo Verde para justificar a demolição dos mesmos e apostar no “fachadismo”.

Carlos Santos manifestou esta preocupação à imprensa, a propósito da conversa sobre “Fachadismo em Cabo Verde na óptica de um historiador de arquitectura”, realizada no centro Cultural do Mindelo para assinalar o Dia Mundial dos Museus, que se celebra hoje.

Conforme o historiador, fachadismo é a destruição do património histórico edificado e a sua reconstrução que não traz consigo a história do edifício, os elementos arquitetónicos antigos e assim estar-se-á a falsear a história.

Ou seja, trata-se de uma técnica de modificação parcial ou total do interior das obras em que, na maioria das vezes, a única parte da estrutura que fica da obra original é a fachada, por isso carrega o nome de fachadismo.

Carlos Santos disse ter verificado nos últimos tempos em Cabo Verde muitos casos de fachadismo pelo que sentiu a necessidade de fazer uma comunicação para esclarecer as pessoas sobre esta prática.

“Posso indicar alguns exemplos como o Café Royal, o actual Tribunal em São Vicente e o Eden Park. Temos casos de fachadismo em São Filipe, no Fogo, no Porto Novo e ainda Terreiro da Povoação na Ribeira Grande em São Antão”, exemplificou a mesma fonte, para quem “os vários casos acabam por se tornar uma prática, algo normal”.

Segundo o historiador “o fachadismo está a banalizar-se em Cabo Verde”, contrariamente ao que acontece no estrangeiro onde “existe uma grande resistência” a essa prática.

Por isso deixou um desafio de projectar o novo nas cidades após um longo processo de reflexão, de forma ponderada e consensual e que pessoas vejam nesse novo uma ligação com a sua história, com a sua vida e com as suas memórias.

“É levar as pessoas a ponderar, a pensar em caminhos diferentes que, perante à demolição de um edifício, nós possamos apostar num novo que traz mais valia para a cidade, que consiga estabelecer uma ligação com a envolvente e pensarmos na cromática, na textura, na volumetria e nalguns elementos arquitetónicos ou históricos”, explicou.

Para Carlos Santos falar do fachadismo no Dia Mundial dos Museus não foi uma escolha à-toa porque, salientou, provavelmente “o melhor museu que existe é a cidade que deve ser vivida de forma harmoniosa, como cidade, e não como várias ilhas”.

“O que nós temos em Cabo Verde é que cada edifício acaba por constituir infelizmente uma ilha, ou seja, não temos uma união, não temos harmonia e para conseguirmos essa harmonia é preciso estarmos atentos para que a nossa propriedade privada interessa também aos outros”, defendeu.

Em jeito de remate realçou que “o património se vive é precisamente património quando é convivido, consumido, usufruído por todos”, o que acaba por “conduzir a políticas públicas do património sustentáveis”, porque se “tem sempre uma visão da cidade”.

Inforpress