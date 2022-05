Rapper Indzayz Fortes lança o seu segundo ‘spoken word’ 9a Era

19/05/2022 23:41 - Modificado em 20/05/2022 00:02

O rapper santantonense Indzayz Fortes lançou numa plataforma digital o seu segundo ‘spoken word’ 9a Era. Uma forma de expressão artística em que as letras das músicas são expostas de forma “expressiva e intensa”.

Indzayz disse que conheceu ‘spoken word’ através de “uma das referências nacionais”, de nome Edyoung, que tem representado Cabo Verde em vários eventos internacionais, e apaixonou-se.

“Em 2019 tornei-me apresentador do spoken word Mindelo e venci o concurso SlamPoetry – Flam Poesia, primeiro concurso de Spoken Word de Barlavento”, pontuou, em declarações à Inforpress.

A partir dali, continuou, decidiu começar a transformar os seus textos em vídeos e, em 2020, lançou o primeiro “Aliança” que teve uma aceitação “muito boa”.

“Desde então não trouxe novidades por estas bandas. Mas, há poucos dias decidi que já era hora de presentear o meu público, então surgiu o vídeo de 9a Era” frisou.

Indzayz Fortes explicou que 9a Era é um tema “um pouco mais áspero”, que leva a uma reflexão “profunda” sobre os valores e forma de atuação na sociedade actual.

Quanto ao reação do público, a mesma fonte disse que tem sido “bastante positiva”.

“Tenho um público que nunca me desaponta e que sempre me abraça, mesmo após longas paragens, pelo que me sinto mais motivado a voltar em breve com mais novidades” prometeu.