Buscas pelo pescador desaparecido no mar desde do dia 14 continuam sem sucesso

19/05/2022 00:26 - Modificado em 19/05/2022 00:26

As buscas pela embarcação de boca aberta de nome “Simone” desaparecido desde o dia 14 de Maio, na zona de Cidade Velha, Santiago, com um pescador a bordo, de nome José Maria Gomes Moreira, 61 anos de idade, continuam sem sucesso, conforme o Centro Conjunto de Busca e Salvamento (JRCC).

As buscas começaram no dia 14 por parte da Polícia Marítima nas zonas costeiras de Rincão, Porto Mosquito, mas sem sucesso, nos dias 15, 16 e 17 as condições meteorológicas não permitiram buscas e patrulhamento marítimo.

Tendo sido efetuado apenas buscas através da aeronave FALCON 50 pertencente à Marinha Francesa.

A embarcação saiu para a faina no dia 13 por volta das 15 horas, período praticado pelo pescador, com previsão de regresso no dia seguinte ao nascer do sol, mas este não regressou.