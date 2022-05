São Vicente: Arranca a 11ª edição do torneio de futsal Inter-universidades

19/05/2022 00:09 - Modificado em 19/05/2022 00:12

A festa do futsal universitário regressa três anos depois e tem o pontapé de saída, este sábado, 21 de Maio, no polivalente de Chã de Alecrim, São Vicente e conta com a participação de seis universidades.

Trata-se, segundo a Liga das Associações Académicas Universitárias de São Vicente, da XI primeira edição do campeonato que conta com as modalidades masculina e feminina de futsal, envolvendo alunos da Universidade Lusófona de Cabo Verde, Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE), Universidade do Mindelo, Universidade de Cabo Verde, Universidade PIAGET, tendo como equipa estreante a Universidade Técnica do Atlântico (UTA).

O evento já vai na sua 11ª edição e é organizado pela Liga das Associações Académicas Universitárias de São Vicente (LAAUSV).

O torneio decorre entre os meses de Maio e Junho e tem como palco o polivalente de Chã de Alecrim.

Um evento que ao longo das edições tem arrastado centenas de universitários aos polivalentes da ilha para assistirem aos jogos. O evento deste ano vai de encontro««, como mais uma actividade para a promoção e aproximação entre os praticantes do Futebol de Salão, chamado “Futebolim” da ilha, a fim de elevar esta prática desportiva à qualidade de Futsal, baseando-se nas leis Internacionais da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e numa organização coordenada.

De referir que o plano de dinamização do futsal em Cabo Verde, começou a ser materializado em Janeiro deste ano, 2022, e prolonga-se até ao mês de Novembro, data em que se preveem as primeiras eleições para os órgãos dirigentes da Liga de Futsal em São Vicente.

Além da “Taça de Futsal”, competição que será realizada em Julho, a comissão tem estado a organizar formações a nível de arbitragem, de treinadores e de dirigentes de forma a “elevar” o futsal em São Vicente e preparar o primeiro campeonato em 2023.

Elvis Carvalho