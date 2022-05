Steffy Lima lança o seu primeiro single “Agarram”: um tema baseado numa experiência pessoal

18/05/2022 23:26 - Modificado em 18/05/2022 23:26



Cinco dias após o lançamento da música “Agarram”, o jovem artista mindelense, Steffy Lima, espera que esse seu novo e primeiro trabalho atinja o máximo de pessoas possível e se lançar cada vez mais ao mercado da música. A música é inspirada num episódio da vida deste artista.



Foram precisos 6 meses para a criação do “Agarram”, música da sua autoria, para se ter um trabalho que muito lhe orgulhasse. Apesar de ainda ser cedo, Steffy Lima está confiante de que o seu novo single vai chegar mais longe.



“Estamos a experimentar para ver se tem sucesso. No entanto, tenho fé que este primeiro trabalho vai ter sucesso e é meu sonho lançar e entrar no mercado”, expressou o artista em entrevista ao Notícias do Norte.



Quanto ao tema em si, o artista conta que a letra nasceu de uma experiência pessoal que teve em um momento da sua vida. “Agarram surge de um envolvimento que eu tive com alguém, e que eu desejei ficar, mas que infelizmente não pode ir mais além”, conta este jovem que disse agora ter transformado essa experiência em um trabalho em que se orgulha.



Após escrever, cantar a música inúmeras vezes e ouvir várias opiniões, o artista sentiu que era momento de uma próxima etapa. “Um tempo depois quando viajei para a cidade da Praia foi apresentado pela artista Ceuzany ao produtor do Full House e no Cena Vision que ouviram minha música, gostaram e decidiram avançar com o trabalho”, explicou.



Este single foi lançado nas plataformas digitais no dia 12 deste mês, e há cinco dias já está com um pouco mais de 6000 visualizações e com uma tendência a aumentar a cada dia. Um dos receios de Steffy é que a música não avance.



“Acho que todo o artista sempre deseja que a sua música alcance o maior número de pessoas possíveis. Espero que a música alcance o máximo possível de pessoas para que eu possa sentir mais engajado em fazer mais e mais”,



Ficar só por aí não está nos planos deste artista. A ideia é futuramente lançar mais músicas do gênero, “porque gosto de amor, de histórias de amor, mas também cantar outros estilos”, já que, disse, não gosta muito de rotinas. “Quero fazer uma mistura por forma a não deixar nossa tradição 100% de fora. Incluir também músicas internacionais”, frisou.



Os muitos apoios, mensagens, elogios do público, tanto dos conhecidos como de desconhecidos, têm sido vários durante estes dias o que lhe dá mais “engajamento”.



Steffy Lima já percorreu vários palcos, tanto em São Vicente, como em outros pontos do país e participou em concursos musicais, como ‘Todo Mundo Canta’, em São Vicente, 1.ª edição do Voz One 2018, espaços culturais de renome como o Palácio Ildo Lobo na Cidade da Praia.

AC – Estagiária