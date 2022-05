Retoma económica de Santo Antão é uma satisfação para os deputados do MpD pelo círculo eleitoral da ilha

Os deputados do MpD pelo círculo eleitoral de Santo Antão mostram-se satisfeitos com a retoma económica e com a reabertura das obras de um conjunto de infraestruturas na ilha. A constatação é do porta-voz do grupo de deputados do Movimento para a Democracia, Armindo Luz, no balanço de uma visita de 3 dias à ilha das montanhas.

Depois dos Concelhos de Porto Novo e do Paul, os deputados do MpD por Santo Antão visitaram esta terça-feira a Ribeira Grande para tomar o pulso do desenvolvimento daquele concelho.

Armindo Luz disse terem constatado a retoma económica da ilha bem como do reatamento de algumas infraestruturas a nível municipal e do governo no âmbito do Programa de Reabilitação e Acessibilidade.

Obras de Ponta do Sol com a infraestruturação urbana de toda a cidade, as obras das estradas de Cruzinha e de João Afonso, são trabalhos que os deputados consideram estar a bom ritmo e que mesmo apesar da pandemia da covid-19, não param, o que para Armindo Luz é uma grande satisfação.

Os deputados do partido que suporta o governo avaliaram também de positivo o ano letivo. “O balanço que fazemos a nível do decorrer do ano letivo é muito positivo tendo em conta que foi muito bem planeado do início ao fim e toda a classe educativa, os pais, encarregados de educação e alunos estão satisfeitos”, disse.

Relativamente às estruturas de saúde, sublinhou que “souberam lidar com a pandemia”, com a taxa de vacinação a ser um sucesso.

A nível da agricultura e da pecuária, Armindo Luz disse que a situação é difícil, ainda assim acredita que os agricultores e criadores têm aderido aos programas de mitigação implementados pelo governo, por conta do aumento dos preços dos produtos.

