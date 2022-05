Suspensa a candidatura do Campo de Concentração do Tarrafal a património da humanidade

18/05/2022 17:11 - Modificado em 18/05/2022 17:11

Suspensa a candidatura do Campo de Concentração do Tarrafal a património da humanidade

A candidatura do Campo de Concentração de Tarrafal de Santiago a Património da Humanidade está suspensa. Segundo a diretora dos museus, Samira Baessa, a decisão é da Unesco que está a avaliar novos critérios para a elevação de sítios ligados ao sofrimento humano a património mundial da humanidade.

“Neste momento, por indicações da Unesco os sítios com características semelhantes ao campo de concentração de Tarrafal não podem apresentar candidaturas, porque está neste momento a debater eventualmente novos critérios para estes bens que segundo a Unesco estão associados a lugares de sofrimento”, justificou a diretora dos museus.

Adiantou ainda que estes espaços terão que passar por um “processo de reflexão mais profunda” e que neste momento é um processo que não depende de Cabo Verde.

Samira Baessa assegura que o campo de concentração do Tarrafal está em condições de prosseguir com a candidatura transnacional a património da humanidade caso a Unesco decida reabrir as candidaturas.