Santo Antão recebe duas licenciaturas no primeiro ano de funcionamento do Pólo universitário

18/05/2022 16:39 - Modificado em 18/05/2022 17:18

O Instituto Superior das Ciências e Tecnologias Agrárias de Santo Antão, que começa a funcionar em outubro, vai ministrar, no primeiro ano de funcionamento, as licenciaturas de Engenharia Agrónoma e Engenharia Zootécnica.

Na sequência, no período da tarde de terça-feira, foi feito mais um encontro, desta vez com representação das 3 câmaras municipais da ilha no sentido de fazer um balanço da visita da reitoria à ilha e de articulação de pontos, objetivos e estratégias, entre os municípios e a própria reitoria.

Estas ofertas formativas, que, no primeiro ano, devem contemplar as áreas de agronomia e zootecnia, vão ser submetidas à entidade reguladora para a acreditação, segundo a nova equipa reitoral da UTA.

A visita esta terça-feira a Santo Antão do novo reitor da UTA, João do Monte, e sua equipa teve como propósito discutir com os municípios questões relacionadas com o processo de implementação do Instituto Superior das Ciências e Tecnologias Agrárias, que é uma das unidades orgânicas desta universidade, com sede no Mindelo.

A equipa aproveitou para conhecer alguns edifícios que poderão receber este Pólo universitário, que começa a funcionar já a partir do próximo ano letivo.

Além de acreditação das ofertas formativas, vão ser ainda precisos a certificação da unidade orgânica do instituto, as instalações físicas e mobilização de estudantes para os cursos propostos, através de incentivos.