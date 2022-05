Dia Internacional dos Museus

O Museu do Campo de Concentração do Tarrafal de Santiago recebe o ato central das comemorações do Dia Internacional dos Museus, 18 de maio, com uma conversa sobre o tema “O Campo de Concentração do Tarrafal na revitalização das memórias da luta de libertação nacional”.

A ideia, segundo a Diretora dos Museus Samira Baessa, é difundir e salvaguardar as memórias do campo.

Este ano o dia é celebrado sob o lema “O poder dos Museus”. No atual contexto, onde as sociedades vivem num processo acelerado de desenvolvimento, onde os valores e os aspectos tradicionais e culturais tendem a diluir-se, Baessa acredita que os museus se fazem ainda mais necessários.

