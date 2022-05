Alunos com retenções no Ensino básico Obrigatório beneficiam de uma “nova oportunidade de levantarem” as suas vidas

18/05/2022 00:08 - Modificado em 18/05/2022 00:48

O projecto “Horto de Integração Escolar”, uma iniciativa da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva de São Vicente, formou 15 alunos com várias retenções no Ensino básico Obrigatório, de forma a proporcionar uma nova oportunidade para estes jovens e adolescentes. Uma formação que durou quatro meses e teve o seu encerramento na escola Básica Luís Morais, Vila Nova.

O objectivo, conforme Jeremias Fernandes, da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, é criar interesse nos adolescentes e jovens para a área de horticultura e valorização do meio ambiente, através deste projecto que foi concebido em parceria com a Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais (SOLUZ) e financiado pela Embaixada da Austrália.

Para o delegado de educação da ilha, Jorge da Luz, que esteve presente na entrega dos certificados de conclusão do projecto, este é um passo na resolução de uma das questões em termos de educação que é a problemática da Inclusão.

“Este projecto é uma boa prática do Ministério da Educação em São Vicente, que beneficiou quinze alunos com necessidades educativas especiais, de forma a que possam encontrar rumos e caminhos e desbravar os problemas destes alunos que ficam demasiado tempo no ensino básico e depois ficam sem uma saída para as suas vidas”, explicou o representante do ME na ilha.

Logo defendeu que este é também, um passo rumo a uma experiência para resolver os problemas destes alunos e estão formados na área da agricultura, com uma experiência prática. “Que poderá vir a ser uma forma de incluirmos estes jovens e adolescentes que perderam algum tempo nas suas vidas, e que com esse tipo de projectos poderemos levantar novamente a vida deles” sustentou Jorge da Luz.

Por outro lado, o presidente da Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais (SOLUZ), afirma que este projecto possui uma importância “enorme”, já que vai de encontro com os objetivos da associação, que é estar em contacto com as instituições para tentar debelar algumas dificuldades de aprendizagem que algumas crianças têm.

Um problema que estes projectos costumam enfrentar é a sustentabilidade, mas acreditamos que daqui pode sair muita coisa boa. Por exemplo, a horta vai ser aproveitada pela escola e os formandos podem vir a colocar em prática a experiência adquirida durante esta formação.

Elvis Carvalho