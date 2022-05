Imigrantes vão poder brevemente ter em mãos seus títulos de residência atualizados

17/05/2022 17:39 - Modificado em 17/05/2022 17:39

Dentro de dias alguns migrantes vão ter em mãos os seus títulos de residência atualizados. Garante a presidente da Comissão Nacional de Regularização Extraordinária, Eneida Vaz, a propósito da recolha dos dados biométricos, numa operação que vai de hoje ate sexta-feira a decorrer na ilha da Boavista.

Há um mês do fim do prazo da regularização extraordinária, a Comissão Nacional considera positiva o andamento do processo que até agora contabiliza 4500 pedidos a partir de hoje, explica a presidente da comissão nacional de regularização extraordinária,

A equipa de recolha dos dados biométricos, indicou, vai estar na cidade de Sal-Rei na Boavista precisamente para intensificar as ações da comissão e sensibilizar os migrantes.

Conforme a responsável, a maior parte desses pedidos provém da nacionalidade guineense

“Acho que a nível de afluência, estamos com um bom número e neste momento, queremos que ainda aqueles que não fizeram o pedido para aderirem”, exorta Eneida Vaz.

Sem precisar uma data, Eneida Vaz garante que dentro de dias os primeiros títulos de residência devem ser entregues aos migrantes.

A mesma fonte explicou ainda que os títulos não são emitidos aqui em Cabo Verde, mas sim na Casa da Moeda em Portugal e o mesmo processo também vai para passaportes e CNI que dependem deste percurso.

De recordar que o processo de regularização extraordinária se destina aos cidadãos originários dos países da CEDEAO, CLPL e de mais nacionalidades que se encontram em situação irregular. O processo que arrancou no passado dia 15 de janeiro tem o seu termino no próximo mês de junho.