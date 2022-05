Câmara Municipal de Ribeira Brava de São Nicolau e amigos lamentam morte da jovem encontrada morta na Praia Negra, cidade da Praia

17/05/2022 15:13 - Modificado em 17/05/2022 15:15

Em comunicado divulgado pela Câmara Municipal de Ribeira Brava, a autarquia lamentou a morte de Gealinda da Cruz, mais conhecida por CG Cross, jovem natural de São Nicolau, encontrada morta, no domingo, na cidade da Praia e recordou-a como “amante do carnaval, defensora dos desprotegidos, viveu como um ser livre”.

“Não sentiu as rédeas nem os cadeados da sociedade. Falou o que quis e cantou o que ia na alma”, sublinhou a autarquia lembrando que a jovem artista deixou a ilha, ainda adolescente para singrar na vida, “mas que nunca abafou a sua voz para gritar por São Nicolau”, saleintou.

Apesar da sua partida, apontou, o município reconhece a sua “grandeza” e a sua curta passagem por esta vida.

Por outro lado, nas redes sociais, amigos e familiares postaram várias mensagens de pesar e conforme informações apuradas por este online, o funeral da jovem Gealinda da Cruz, está marcado para as 16 horas, desta terça-feira, 17.

Gealinda da Cruz, natural da Ribeira Brava, São Nicolau era conhecida por “GCross Cross (Gcross)”, no mundo artístico e estava desaparecida há alguns dias.

A identificação da jovem só foi possível, após um alerta da Policia Judiciara, após ter sido acionada devido ao aparecimento do corpo, na Praia Negra, na Cidade da Praia, sem roupas, trazendo consigo apenas umas meias pretas euma “borrachinha” no pulso esquerdo.

Com esta descrição, a Polícia Judiciária conseguiu fazer a identificação do corpo, uma vez que não se havia informações sobre o desaparecimento de nenhum indivíduo com estas características.

