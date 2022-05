Land Rover Defender vai ficar assim após transformação da Manhart

17/05/2022 11:19 - Modificado em 17/05/2022 11:20

© Manhart

Vem aí uma nova versão do Land Rover Defender. Modificado pela Manhart, este modelo ganhou outro nome e nascerá como ‘DP450’. Antes de mais, como o nome indica, terá um bloco com 450 cv de potência, mas sobre este capítulo nada mais foi adiantado.

Em termos de visual, o DP450 não poderia estar mais arrojado e agressivo, com um look preto e dourado, que contrastam com as jantes com raio douradas.

Com vários pormenores diferenciados, o DP450 terá também direito a uma barra no tejadilho com LED, uma barra de aço que protege a grelha dianteira e que suporta um guincho multiusos. Isto tudo sem esquecer o snorkel, que protegerá o motor nas aventuras que mais água podem meter.

Noticias ao Minuto