Sem saber, poderá vir a pagar mais por subscrições na App Store

17/05/2022 11:22 - Modificado em 17/05/2022 11:22

A Apple alterou as regras da sua loja virtual e permite que os membros de serviços deixem de ser notificados caso haja um aumento de preço das subscrições.

Uma atualização às regras da loja virtual da Apple, a App Store, poderá fazer com que gaste mais dinheiro com as subscrições de serviço sem sequer perceber, conta o site The Verge.

Anteriormente, os utilizadores tinham de selecionar manualmente a renovação de subscrições caso esta sofresse um aumento de preço. Todavia, com as novas regras da App Store, a Apple deixará de avisar os utilizadores destes aumentos, o que significa que os responsáveis por estes serviços poderão aumentar o preço sem que o cliente tenha conhecimento.

Notar no entanto que, para os utilizadores com subscrições não serem notificados, este aumento de preço deverá ser inferior a 50%, sendo que no caso de uma subscrição semanal ou anual não deverá também ultrapassar os cinco dólares (4,78 euros). Já no que diz respeito a subscrições anuais, o aumento não deverá ser equivalente a mais de 50 dólares (47,79 euros).

Noticias ao Minuto