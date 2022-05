Juventude em Marcha leva “Pinha ma Kentei” à Europa

16/05/2022 22:00 - Modificado em 16/05/2022 22:01

O grupo teatral do Porto Novo, Santo Antão, Juventude em Marcha, viajou hoje para a Europa para mais uma digressão, que começa pela França, com o primeiro espetáculo agendado para o dia 21 de Maio.

A digressão levará ainda esta companhia teatral com 38 anos de existência ao Luxemburgo e aos Países Baixos, países onde vai estrear a mais recente produção “Pinta ma Kentei”.

De acordo com agenda divulgada pelo grupo, a digressão começa em França onde até finais deste mês de Maio tem previsto quatro actuações em Fameck e Paris.

Depois da França, a Juventude em Marcha estará no Luxemburgo no dia 04 de Junho com mais um espectáculo, deslocando-se no dia seguinte à Roterdão, nos Países Baixos.

A tournée à Europa assinala os 38 anos deste grupo teatral, cuja agenda está “totalmente cheia até Setembro”, altura em que deslocar-se-á aos Estados Unidos da América, explicou à Inforpress o actor e realizador Jorge Martins.

Nestas quase quatro décadas, Juventude em Marcha produziu mais de quatro dezenas de obras, oito das quais adaptadas ao cinema, sendo de destacar a grande metragem “Canjana”, que aborda a problemática da fome nos 40 na ilha de Santo Antão.

Inforpress