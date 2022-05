S. Vicente: Vinte e cinco oficiais da Polícia Nacional recebem formação sobre VBG

16/05/2022 21:53 - Modificado em 16/05/2022 21:53

O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género realiza a partir desta terça-feira, 17, uma formação sobre igualdade de género e lei da Violência Baseada no Género (VBG) para 25 oficiais da Polícia Nacional, do Barlavento, no Comando Regional da Polícia Nacional em São Vicente,

De acordo com nota do ICIEG enviada às redações, a formação visa falar sobre como dar melhor resposta à Violência Baseada no Género, conceitos importantes sobre género, violência baseada no género, lei contra VBG e técnicas de apoio às vítimas e, ainda, os participantes serão estimulados a pensar no seu papel não só como profissionais, mas também como cidadãos.

O objectivo, de acordo com o instituto, é que esses agentes possam realizar um atendimento adequado e de qualidade às vítimas de VBG, contribuir para a aplicação da lei sobre a VBG e transmissão/divulgação do seu conteúdo e, ainda, para a promoção da mudança de comportamento.

Esta formação é financiada pelas Nações Unidas e abrange os oficiais e subchefes de esquadras da Polícia Nacional da região do Barlavento.