Santo Antão: Retoma da Feira de produtos agro-pecuários da ilha acontece em Junho com as habituais atividades

16/05/2022 17:41 - Modificado em 16/05/2022 17:41



Após dois anos de ausência devido à pandemia da covid-19, a feira de produtos agropecuários de Santo Antão (FEPASA) acontece nos dias 17, 18 e 19 de Junho com a realização da XVI edição, no quadro das festividades de São João.

Este evento, que vai reunir agricultores, criadores de gado e artesões dos três concelhos de Santo Antão, está confirmado e será realizado nos dias 17, 18 e 19 de Junho conforme informação avançada pela Câmara Municipal do Porto Novo.

Segundo a edilidade, trata-se de um evento anual, que se realiza na cidade do Porto Novo, em Junho, altura em que o município celebra a festa de São João, para a promoção e divulgação de actividades que estão associadas ao mundo rural e ao artesanato de Santo Antão.

A feira, segundo a edilidade, “é um espaço de divulgação das potencialidades do meio rural, numa expectativa de valorização da sua diversidade e qualidade da sua cultura e dos seus produtos”.

A mesma fonte enaltece a contribuição desta feira em revelar a importância da agricultura tradicional, para o equilíbrio do ambiente e preservação do património cultural das nossas comunidades, colocando em destaque as propriedades dos produtos agrícolas e artesanais da ilha como o sabor, o perfume, o gosto, a cor e a textura.

“Esta iniciativa é uma forma de dar a conhecer e promover os nossos hábitos e costumes, reviver memórias esquecidas ao longo do tempo, num contexto inovador e favorecedor de vivências tradicionais”, explica ainda a nota.

Nesta retoma, adianta a nota da autarquia, a feira contará com um programa de animação, numa visão diversificada, ou seja, com “colásonjon”, toca tambores, música e passagens de filmes clássicos.

A FEPASA – Feira de Produtos Agropecuários de Santo Antão é um evento anual da Câmara Municipal do Porto Novo que se realiza desde 2005, na cidade do Porto Novo, na segunda semana do mês de Junho, altura em que o município do Porto Novo celebra a Festa de São João.

AC