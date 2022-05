Uso de drones da agricultura vai brevemente tornar-se realidade

16/05/2022 17:40 - Modificado em 16/05/2022 17:40



O Uso de drones da agricultura e reflorestação pode vir a ser massificado em Cabo Verde muito em breve depois da técnica ter sido aplicada com sucesso no interior da ilha de Santiago. Uma formação sobre o uso de drones na agricultura que arranca hoje na cidade da Praia que visa precisamente dar competências aos técnicos provenientes de todas ilhas no uso das novas tecnologias no setor.

Semear com drones é proposta do engenheiro informático Erico Pinheiro é de nível mundial, enquadra-se nos desafios de modernização tecnológica de Cabo Verde e foi posta a prova na ilha de Santiago com sucesso como explica Samory Araújo, técnico do PNUD.

“É eficiente em termos qualitativos e quantitativos, rápido, lança uma certa quantidade de sementes em x minutos”, avançou.

Juntar-se aos drones os técnicos do programa Reflor propõe a seedballs, técnica que consiste no lançamento de bolas de semente.

“Seedbolls é colocado em bolas de argila, lançamos as sementes que permanece durante meses no solo. Quando há chuva germinam e depois crescem. Portanto, num terreno árido como o de Cabo verde, sobretudo com clima seco, as sementes permanecem no chão até a chegada da chuva”, explica este responsável.

De experiencia bem-sucedida a mecanismos de massificação, resulta uma formação de uma semana promovida no quadro do projeto Green Island, implementado pelo Acceletor Lab do PNUD, em parceria com o Ministério da Agricultura e Ambiente.

“Nós fizemos esta experiência e a partir dai verificamos o benefício de faze-lo a nível nacional. É por isso que há vários técnicos a nível nacional para que eles próprios lançam as sementes com drones para massificar esta solução”, esclareceu Samory Araújo.

Em uma semana, os formandos, provenientes de todas as ilhas, irão, através de sessões teóricas e praticas, aprender a manejar drones para a agricultura, adquirindo, assim, habilidades, destreza, confiança e autonomia.

No final, disse, espera-se que fiquem melhor capacitados para explorar e operar esta tecnologia de forma profícua, em diferentes cenários do contexto cabo-verdiano.

NN/RCV