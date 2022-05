Nacional de Futebol: Mindelense entra a perder em casa contra o Barreirense

15/05/2022 23:12 - Modificado em 15/05/2022 23:15

No jogo de encerramento da primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol – Sénior Masculino, em jogo do grupo C, o Clube Sportivo Mindelense perdeu em casa, por uma bola a zero contra o Barreirense do Maio. O golo da vitória foi apontado aos 45+1 por Gerson na sequência de um pontapé de livre.

Estádio Adérito Sena bem constituído, para receber os campeões nacionais no primeiro jogo da defesa do título. As duas equipas entraram bem no jogo, com o CS Mindelense a beneficiar da primeira oportunidade de golo, contudo na resposta, por várias vezes, o Barreirense criou perigo à baliza defendida por Ken.

A melhor oportunidade de golo do Barreirense surgiu aos 16 minutos, após uma defesa incompleta de Ken, Leca (7) com oportunidade de abrir o marcador rematou para cima da barra.

Depois em três ocasiões e com Ken a ser crucial a evitar o golo à equipa do Maio, que esteve melhor na primeira parte e que consagrou a boa exibição aos 45+1 com golo de Gerson (15) após uma má intervenção do guarda-redes do CS Mindelense.

Na segunda parte, o Mindelense tentou de todas as formas o empate, mas não conseguiu dar a volta ao resultado e o jogo terminou 0-1 a favor do Barreirense.

Esta foi a segunda vez que os dois clubes se enfrentaram na prova e ambas na primeira jornada.

As duas equipas, haviam encontrado há dezesseis anos, no dia 6 de Maio de 2006. O Mindelense venceu por 1 a 0, golo de Nené, filho de Bernold, antiga estrela dos encarnados, conforme a RCV. E desta vez o Barreirense venceu pelo mesmo resultado, com golo de Gerson.

Nos restantes jogos do grupo C, a Académica do Mindelo venceu o Botafogo por 4-2, com golos apontados por Dery (4), Txukin (10) e Mica (26). Do lado do Botafogo, por Jardel e Adérito, na primeira e segunda parte, respectivamente.

Na partida da primeira jornada do grupo B, realizada no estádio Marcelo Leitão, na cidade dos Espargos, os campeões da ilha do Sal, Palmeira, terminaram a primeira parte a vencer a Académica do porto Novo, 2-1, sobre a Académica do Porto Novo, com golos do polivalente Boy e Lacth para a equipa do Sal e da micá do PN ,Djana.

No outro jogo do grupo, que teve início às 14:00, a Académica da Boa Vista e o Morabeza da Brava empataram sem golos, no estádio Arsénio Ramos, na cidade de Sal-Rei.

Sendo assim Palmeira lidera, à primeira jornada, este poule com três pontos, seguido da Académica da Boa Vista e Morabeza, com um ponto cada, e Académica do Porto Novo sem qualquer ponto.

No grupo A, a equipa do Rosariense venceu o Sporting da Praia por 2-1 no jogo disputado no estádio João Serra, na Ponta do Sol, ilha de Santo Antão.

A equipa do Ultramarina de Tarrafal de São Nicolau venceu o Varandinha de Santiago Norte (Tarrafal) por uma bola a zero, no jogo de arranque do Campeonato Nacional de Futebol.

Jogos da Segunda jornada 21 Maio

Grp.C

Barreirense do Maio vs Botafogo FC

Académica do Mindelo vs Mindelense

Grp.B

Morabeza vs GD Palmeira

Acad. Porto Novo vs Académica Boa Vista

Grp.A

Varandinha do Tarrafal vs Rosariense Clube

Sporting da Praia vs FC Ultramarina

EC