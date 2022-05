Santo Antão/Porto Novo: Incêndio resulta na morte de vários animais e prejuízo de 300 contos – criador pede ajuda

15/05/2022 21:46 - Modificado em 15/05/2022 22:57

Um incêndio num curral em Porto Novo, Santo Antão, provocou a morte de vários animais, na zona de Ribeira de Corujinha, deixando assim um prejuízo que ronda os 300 contos, e que levou ao dono a pedir ajuda e solidariedade das instituições locais e nacionais.

O incêndio foi detetado por volta das 14h00, de sábado, 14, e os bombeiros voluntários do Porto Novo precisaram de quase meia hora para controlar as chamas que mataram duas vacas, três cabras, mais de 50 galinhas, além de ter provocado outros danos estimados em 300 contos, avançou o proprietário do curral.

António Santos adiantou que o incêndio terá sido provocado, involuntariamente, por um indivíduo que, “mesmo ao lado”, procedia ao abate de um porco.

“Vivo somente da pecuária e agora, que fiquei sem os meus animais, não sei o que fazer. Por isso espero a ajuda das instituições, sobretudo da Câmara Municipal do Porto Novo e do Ministério da Agricultura, porque fiquei sem nada”, suplicou António Santos que disse chefiar “uma família numerosa”.

Além da morte dos animais, o mesmo destruiu todo o curral e algumas tubagens que estavam a ser utilizadas para a rega gota-a-gota.

O porta-voz dos bombeiros voluntários, Clemente Lopes, confirmou à Inforpress que o fogo demorou quase meia hora a ser extinto, confirmando que as chamas provocaram “muitos prejuízos” com a morte de muitos animais, que se encontravam no curral, que fica na zona da Ribeira Corujinha.

Porto Novo, Santo Antão, à semelhança de outras ilhas como São Nicolau e Santiago, tem sido fustigado, desde sexta-feira, 13, com ventos fortes e quentes, que terão dificultado a ação dos bombeiros que, apesar da rápida intervenção, não conseguiram impedir que as chamas matassem os animais.