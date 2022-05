Primeiro-ministro visita as instalações do MMEAP na cidade da Praia dando início a agenda mediática sobre a Administração Pública

15/05/2022 21:44 - Modificado em 15/05/2022 21:44

O Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública (MMEAP) realiza, de 16 a 18 de Maio, na cidade da Praia, a Agenda Mediática sobre a Administração Pública com incidência na Qualidade do Serviço Público, Modernização do Estado e Transformação Digital.

A Agenda Mediática sobre a Administração Pública, que decorre até quarta-feira,18, conta com um conjunto de atividades, entre as quais, a visita do Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva às instalações do MMEAP, para a apresentação do novo departamento governamental, na manhã desta segunda-feira, 16.

Após a apresentação, marcada para às 9 horas, o Chefe do Governo, acompanhado da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira, efetuará uma série de visitas aos serviços e instituições da Administração Pública contemplados com ações de modernização administrativa e de transformação digital. Isto entre os dias 16 e 17.

A Agenda Mediática sobre a Administração Pública termina com o seminário do Open GovernmentPartnership (OGP) – Parceria do Governo Aberto na quarta-feira, no dia 18 de Maio, das 8h30 às 18h00, na Sala de Conferências do Palácio do Governo.

O Open Government Partnership (OGP) “é uma organização de iniciativa multilateral que visa garantir compromissos concretos dos governos para promover a transparência, capacitar os cidadãos, combater a corrupção e aproveitar as novas tecnologias para fortalecer a governança”.

Cabo Verde aderiu a esta instituição em 2015, tendo executado o seu primeiro Plano de Ação (2018-2020) em finais de 2021.