Arranca este sábado o 42ª Campeonato Nacional de Futebol

13/05/2022 19:01 - Modificado em 13/05/2022 19:01

Após dois anos de paragem obrigatória, devido à pandemia da Covid-19, arranca este sábado, 14 de maio, o 42ª Campeonato Nacional de Futebol, sénior masculino, época 2021-2022, com a participação de 12 equipas.

Participam desta competição nacional 12 equipas, de todas ilhas do país, divididas em três grupos, sendo elas: Varandinha (Santiago Norte), Sporting (Santiago Sul), Ultramarina (São Nicolau) e Rosariense (Santo Antão Norte), Morabeza (Brava), Sal-Rei (Boa Vista), Palmeira (Sal) e Académica de Porto Novo (Santo Antão Sul), Mindelense (São Vicente), Botafogo (Fogo), Barreirense (Maio) e Académica do Mindelo.

De acordo com o calendário divulgado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), na primeira jornada, para o Grupo A, a Ultramarina de São Nicolau recebe o Varandinha de Santiago Norte e a Rosariense de Santo Antão Norte defronta o Sporting da Praia, no Estádio João Serra, na Ponta do Sol.

Para o Grupo B, o Sal-Rei da Boa Vista defronta a Morabeza da Brava, na cidade de Sal-Rei, e a Palmeira do Sal recebe Académica de Porto Novo de Santo Antão Sul. O fecho da primeira jornada fica completo com o jogo entre o Botafogo da ilha do Fogo e a Académica do Mindelo, a contar para o Grupo C.

O último jogo do campeonato está marcado para o dia 09 de julho e, conforme a FCF, as regiões desportivas terão que se candidatar para receber a prova final do campeonato de Cabo Verde da época 2021/2022.

AC