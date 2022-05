São Vicente acolhe Conselho Alargado do Ministério da Educação

13/05/2022 00:58 - Modificado em 13/05/2022 01:00

O Conselho Alargado do Ministério da Educação, órgão consultivo de natureza técnica e administrativa, que reúne todos os dirigentes dos serviços centrais e delegados do ME, acontece desde de hoje, 12 de maio, em São Vicente e vai até ao dia 14.

O evento conta com a presença do ministro da tutela da educação, Amadeu Cruz, e visa validar as orientações gerais de organização e funcionamento do próximo ano letivo 2022-2023, informa o Ministério da educação em nota de imprensa.

De acordo com o documento este conselho visa socializar as linhas fundamentais da Reforma do Sistema Educativo, nomeadamente a revisão curricular do ensino secundário, o sistema nacional de avaliação das aprendizagens e o sistema nacional de formação de professores

Apresentação do projecto capital humano e o plano estratégico da educação e ensino superior 2022 – 2023, revisão das matrizes curriculares e planos de estudos do ensino secundário, sistema nacional de avaliação das aprendizagens entre outros são alguns tópicos que serão discutidos durante o Conselho Alargado do Ministério da Educação.

“A realização deste Conselho constitui um marco importante na planificação e gestão do sistema educativo, enquanto permite aos diferentes intervenientes do processo educativo, de uma forma conjunta, fazer o balanço das atividades realizadas, analisar e discutir os processos, bem como, projetar medidas de política educativa”, lê-se na nota.