São Vicente: UTA já tem nova equipa reitoral

13/05/2022 00:48 - Modificado em 13/05/2022 00:48

A nova equipa reitoral da Universidade Técnica do Atlântico tomou posse hoje (12) em São Vicente. De acordo com o Ministro da Educação, a decisão de renovar a liderança tem como objetivo, concentrar o processo de instalação e dinamização da UTA.

A nova equipa reitoral da Universidade Técnica do Atlântico é formada pelo Reitor, Professor Doutor João do Monte Duarte, pelo Vice-Reitor, Professor Doutor Luís Jorge Fernandes e pela Pró-Reitora, Mestre Lia Cordeiro Medina.

Amadeu Cruz adiantou que se pretende ainda, mais diálogo e concertação com a comunidade académica e com os parceiros nacionais e internacionais. A meta segundo ele é melhorar a qualificação da formação superior na Ilha e alargar o Ensino Superior para Santo Antão e Sal, mediante as potencialidades e prioridades de desenvolvimento dessas regiões.

Por outro lado, o ministro da Educação afirmou que a nova equipa reitoral da Universidade Técnica do Atlântico (UTA) tem um prazo de três anos para concluir o processo da instalação da referida universidade.

Segundo o ministro, espera-se que no fim desse período, em finais de 2025 e início de 2026, a própria universidade esteja em condições de eleger os seus representantes, designadamente o seu reitor.

“Espero primeiro a normalização do processo de instalação da universidade, criando um espírito de diálogo com os professores, com a comunidade académica, de uma forma geral, mas também com os parceiros nacionais e internacionais para que tenhamos a universidade efectivamente a funcionar”, afirmou.

O governante negou que a decisão tenha a ver com o braço de ferro que opunha o corpo docente e o pessoal auxiliar à ex-reitora, Raffaela Gozalinni, por causa da lista de transição e o estatuto do pessoal.

NN/Inforpress