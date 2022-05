Santo Antão/Porto Novo: Viatura da empresa APN incendiada – suspeitas de fogo posto

Uma viatura da Água do Porto Novo (APN), em Santo Antão, foi incendiada na madrugada de hoje e a empresa suspeita de fogo posto, pelo que acionou a polícia para apurar as circunstâncias da ocorrência.

O responsável local da APN, Jailton Santos, avançou à Inforpress que o ato aconteceu por volta das 3h30 e há “fortes indícios” de que a viatura foi alvo de fogo posto por desconhecidos, que sabotaram a vedação para entrar nas instalações da empresa.

“Há vestígios que provam que a nossa viatura foi alvo de fogo posto”, sublinhou Jailton Santos, que confirmou que o facto foi já comunicado à Polícia Nacional, que procederá agora às investigações para saber em que circunstâncias o incêndio ocorreu.

O comandante do Corpo dos Bombeiros Voluntários do Porto Novo, Balbino Gomes, confirmou à Inforpress a ocorrência do incêndio, que não teve proporções maiores porque foi combatido atempadamente pelos próprios empregados da ANPN.

É que, explicou, o veículo encontrava-se nas proximidades de um depósito de combustível e as chamas, caso demorassem a serem extintas, podiam atingir o depósito de combustíveis e provocar danos maiores à empresa.

Balbino Gomes voltou a alertar para o facto de as instalações da APN estarem localizadas dentro de uma zona florestal que tem sido também alvo de vários incêndios provocados por desconhecidos.