Governo reforçou o sistema de saúde com cerca de 250 novos enfermeiros, nos últimos 5 anos -Secretário de Estado

13/05/2022 00:34 - Modificado em 13/05/2022 00:35

O secretário de Estado Adjunto do ministro da saúde avançou a informação à margem do ato de comemoração do dia mundial de enfermagem que hoje se assinala. Evandro Monteiro destaca que o rácio em enfermeiro população passou de 12 enfermeiros por 10 mil habitantes em 2015, para 17 para cada 10 mil habitantes em 2020.

“Os dados que temos do último inquérito dos recursos humanos em saúde espelha que o sistema foi reforçado nos últimos 5 anos com quase 250 novos enfermeiros”, avançou.

O rácio médico enfermeiro, conforme o governante, passou de 1,5 para 2,2 enfermeiros por médico em 5 anos. “Em 2015 tínhamos aproximadamente 12 enfermeiros e em 2020 temos quase 17 enfermeiros por cada 10 mil cabo-verdianos. São investimentos importantes”, acrescentou Monteiro.

Evandro Monteiro garante ainda que o governo tem investido também na qualificação técnica dos enfermeiros, já com 100 profissionais que fizeram complemento de licenciatura em CV nos últimos anos e foi cofinanciado pelo governo em 40% das propinas.

Falou ainda da formação de pós-graduação, em gestão e administração em saúde em mais de 30 enfermeiros de todo o país. “Agora temos enfermeiros a desempenharem cargos importantes na administração das estruturas hospitalares e estamos a falar de diretores de hospitais regionais e centrais”, destacou.

O governante admite, contudo, que é preciso continuar os investimentos na saúde e na enfermagem e que “os ganhos vão-se adquirindo”. O mesmo aponto o reforço no sistema a partir das classes e que a área da enfermagem faz parte do sistema que é um” pilar estratégico”