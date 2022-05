HAN: Ministério Público acusa seis pessoas de crimes de peculato, participação ilícita em negócio agravado, lavagem de capitais

12/05/2022 00:09 - Modificado em 12/05/2022 00:12

No âmbito de uma investigação, que analisou o período de gestão do Hospital Agostinho Neto, cidade da Praia, Santiago, entre Julho de 2011 a Agosto de 2016, o Ministério Público promoveu a acusação de seis pessoas singulares e uma pessoa coletiva, por estarem fortemente indiciados da prática dos crimes de peculato, de participação ilícita em negócio agravado, de inserção de falsidade, de infidelidade, lavagem de capitais e contra ordenações praticadas pelos representantes das entidades responsáveis pela condução de procedimento ou por funcionário da Administração Pública.

Uma das acusadas que a data exercia as funções de Diretora-Geral do Hospital Agostinho Neto, foi-lhe imputada, em co-autoria e em concurso real ou efetivo, a prática de onze crimes de peculato, seis de participação ilícita em negócio agravado, um de inserção de falsidade, um de infidelidade, um lavagem de capitais e nove contra ordenações praticadas pelos representantes das entidades responsáveis pela condução de procedimento ou por funcionário da Administração Pública.

BA três pessoas singulares que, à data dos factos exerciam as funções de Administradora, de Diretora Clínica e de Enfermeira Supervisora do Hospital Agostinho Neto, respetivamente, foram imputadas, em co-autoria e em concurso real ou efetivo, a prática de 11 (onze) crimes de peculato, 6 (seis) de participação ilícita em negócio agravado, 1 (um) de infidelidade e 9 (nove) contra ordenações praticadas pelos representantes das entidades responsáveis pela condução de procedimento ou por funcionário da Administração Pública.

A uma pessoa singular que, entre 2008 a Agosto de 2013, exercia as funções de Diretora Clínica do Hospital Agostinho Neto, foi imputada, em co-autoria, a prática de 1 (um) crime de peculato.

A uma pessoa singular que, à data dos factos, exercia as funções de Ministra Adjunta e da Saúde, foi imputada, em co-autoria, (1) um crime de inserção de falsidade.

E a uma pessoa coletiva, Sociedade Unipessoal, com capital social detida exclusivamente pela pessoa singular referida em A, foi imputada a prática de seis (06) crimes de participação ilícita em negócio agravado, previsto e punido pelo código penal.

Considerando que o lesado, Hospital Agostinho Neto, é uma entidade pública com personalidade jurídica, competindo ao Conselho de Administração representá-la em juízo, em conformidade com o respetivo estatuto, foi ordenada a notificação do atual Presidente do Conselho de Administração para, querendo, no prazo legal, deduzir nos próprios autos o pedido de indemnização civil pelos prejuízos sofridos.

Estas acusações surgem na sequência da comunicação do relatório de auditoria administrativa e financeira realizada, pela Inspeção-Geral de Finanças, ao Hospital Agostinho Neto, referente ao período de 2013 a 30 de Junho de 2016, por indícios da prática de ilícitos criminais, pelo que, realizadas todas as diligências que se revelaram úteis à descoberta da verdade material dos factos, o Ministério Público, determinou, no dia 04 de Maio de 2022, o encerramento da instrução, deduziu acusação e requereu julgamento, em Tribunal Singular, para efetivação da responsabilidade criminal.

EC