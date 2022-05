Quatro ilhas vão receberem centrais fotovoltaicas orçadas em 16,5 milhões de dólares

11/05/2022 15:31 - Modificado em 11/05/2022 18:58

Santo Antão, São Nicolau, Maio e do Fogo são as ilhas que vão ser contempladas com a construção de centrais fotovoltaicas. Este projeto, que arrancou em Março insere-se no quadro do Projeto de Energias Renováveis e Melhoria da Eficiência Energética em Cabo Verde,

Esta informação consta do Newsletter de Maio da ALER, uma organização não-governamental que tem como missão a promoção das energias renováveis nos países lusófonos.

O projeto, financiado pelo Banco Mundial, no montante de 16,5 milhões de dólares, e com prazo de cinco anos, prevê ainda a construção de infraestruturas de interligação das centrais à rede pública, assim como a instalação de sistemas de armazenamento de energia, revela a mesma fonte.

Este projeto, que será encerrado a 31 de Dezembro de 2026, tem como propósito aumentar a produção de energia renovável e melhorar o desempenho do serviço público de eletricidade em Cabo Verde, alavancando o financiamento privado.

O enfoque do Projeto de Energias Renováveis e Melhoria da Eficiência Energética se enquadra na promoção da redução da dependência do País face às energias fósseis, a principal fonte de produção de eletricidade.

Este projeto, avançou ainda a Newsletter da ALER, prevê a assistência técnica para a reestruturação e privatização do sector elétrico, nomeadamente, a reestruturação e privatização da Empresa de Eletricidade e Água (Electra), com o objetivo de reduzir a carga fiscal do sector energético sobre o sector público e reduzir as perdas do sistema através de uma melhor gestão.